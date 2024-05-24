RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как часто военнообязанные должны обновлять данные по новым правилам

Фото: украинцам объяснили, как часто нужно обновлять военные данные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные украинцы должны обновить учетные записи до 16 июля 2024 года. После этого данные нужно обновлять при их изменении в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Если военнообязанный обновил данные после 18 мая 2024 года (когда закон о мобилизации вступил в силу), то в следующий раз это нужно сделать в случае изменения персональных данных.

В таком случае необходимо обновить данные в течение семи дней со дня соответствующего изменения персональных данных.

В Минобороны также отмечают, что военнообязанным, которые обновили данные после 16 апреля 2024 года, когда новый закон о мобилизации был подписан президентом, то есть к моменту вступления в силу, все равно нужно обновить свои персональные данные.

 

Обновление данных для военнообязанных

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Одно из главных нововведений - это обязательное обновление военно-учетных данных военнообязанных.

Это нужно сделать до 16 июля 2024, иначе грозят штрафы. Обновить учетные данные можно через специальное мобильное приложение "Резерв+" или в ТЦК и центрах предоставления админуслуг.

РБК-Украина ранее рассказывало, когда после обновления данных в приложении "Резерв+" все равно нужно идти в ТЦК и СП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКМобилизация в УкраинеЗакон о мобилизации