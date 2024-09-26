Як часто військовим дають відпустки та чому бувають відмови: пояснення юриста

На які види відпусток мають право військові

Зараз для захисників передбачена щорічна відпустка 30 днів планово. Також у них є можливість взяти також відпустку на строк до 10 днів за сімейними обставинами без урахування часу на дорогу, але не більше двох діб в один кінець, каже адвокат.

"Також військовослужбовцям надають додаткову відпустку за знищену техніку тривалістю та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, але не більше 15 календарних днів на рік. Курсантам військових навчальних закладів надають канікулярні відпустки", – каже Марія Ганіна.

Є відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною, поки їй не виповниться три роки. Відпустки для лікування, в тому числі після поранень.

Повний список відпусток, які передбачені захисникам, можна прочитати у законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Чому відмовляють у відпустках і що змінить оформлення рапортів онлайн

Адвокати часто стикаються з відмовами у наданні відпусток військовим, зазначає Ганіна.

"Найбільш поширена причина – таке буває, коли відсутні більше ніж 30% особового складу. Тоді командир може відмовити у відпустці", – каже вона.

У таких випадках, коли кількість особового складу збільшується, військовий може попросити про відпустку повторно.

Фото: Відтепер для військових передбачена подача рапортів онлайн (Getty Images)

"Захисник може податися на відпустку повторно. Для цього він звертається через якийсь час до командира вже з новим рапортом. Загалом частіше відносини між військовослужбовцями і командирами будуються через звернення у вигляді рапорту. Також важливо зазначити, що адвокат не може звертатися з таким запитом замість військовослужбовця. Він має зробити це особисто. Зважаючи на обставини, де знаходяться військові, вони можуть отримати відмову", – пояснює вона.

Часто військові стикаються з неможливістю зареєструвати рапорт, призначити йому вхідний номер. Однак невдовзі цей процес має значно спроститися, каже адвокат. У серпні цього року в Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців Армія+. Він включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг.

"З'явилася можливість електронної подачі рапорту. Це зовсім нова процедура, яка є дійсно гарною альтернативою паперовому варіанту. Бо часто військові просто не мають можливості це зробити, просто тому, що командира немає поруч, чи з якихось інших причин. Або, скажімо, штабу або канцелярії немає поруч фізично. Бо це ж бойові дії. Також можна звернутися шляхом відправки командиру рапорту поштовими засобами зв'язку", – відзначає адвокат.

Подати рапорт можна в застосунку Армія+, додавши свій електронний підпис. Він має таку саму юридичну силу, як і фізичний підпис. На думку адвоката, це однозначно позитивний крок, який стане у нагоді багатьом захисникам, особливо тим хто знаходяться на "нулі" далеко від штабів.