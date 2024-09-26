Как часто военным дают отпуска и почему бывают отказы: объяснение юриста

На какие виды отпусков имеют право военные

Сейчас для защитников предусмотрен ежегодный отпуск 30 дней планово. Также у них есть возможность взять отпуск сроком до 10 дней по семейным обстоятельствам без учета времени на дорогу, но не более двух суток в один конец, говорит адвокат.

"Также военнослужащим предоставляют дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью и в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, но не более 15 календарных дней в год. Курсантам военных учебных заведений предоставляют каникулярные отпуска", – говорит Мария Ганина.

Есть отпуска военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года. Отпуска для лечения, в том числе после ранения.

Полный список отпусков, предусмотренных защитникам, можно прочитать в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Почему отказывают в отпусках и что изменит оформление рапортов онлайн

Адвокаты часто сталкиваются с отказами в предоставлении отпусков военным, отмечает Ганина.

"Самая распространенная причина – такое бывает, когда отсутствуют более 30% личного состава. Тогда командир может отказать в отпуске", – говорит она.

В таких случаях, когда количество личного состава увеличивается, военный может попросить об отпуске повторно.

Фото: Теперь для военных предусмотрена подача рапортов онлайн (Getty Images)

"Защитник может податься на отпуск повторно. Для этого он обращается через некоторое время к командиру уже с новым рапортом. В целом чаще отношения между военнослужащими и командирами строятся путем обращения в виде рапорта. Также важно отметить, что адвокат не может обращаться с таким запросом вместо военнослужащего. Он должен сделать это лично. Учитывая обстоятельства, где находятся военные, они могут получить отказ", – объясняет она.

Часто военные сталкиваются с невозможностью зарегистрировать рапорт, назначить входящий номер. Однако вскоре этот процесс должен значительно упроститься, говорит адвокат. В августе этого года в Украине официально запустили приложение для украинских военнослужащих Армия+. Он включает оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг.

"Появилась возможность электронной подачи рапорта. Это совершенно новая процедура, которая является действительно хорошей альтернативой бумажному варианту. Потому что часто военные просто не имеют возможности это сделать, просто потому, что командира нет рядом или по каким-то другим причинам. Или, скажем, штаба или канцелярии нет рядом физически. Ведь это же боевые действия. Также можно обратиться путем отправки командиру рапорта почтовыми средствами связи", – отмечает адвокат.

Подать рапорт можно в приложении Армия+, добавив свою электронную подпись. Он имеет такую же юридическую силу, как и физическая подпись. По мнению адвоката, это однозначно положительный шаг, который пригодится многим защитникам, особенно находящимся на "нуле" вдали от штабов.