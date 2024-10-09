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Як було знешкоджено російський корабель "Олександр Обухов": у ГУР розкрили деталі

Ілюстративне фото: російський корабель "Олександр Обухов" був знешкоджений (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Іван Носальський

Головне управління розвідки Міноборони України організувало операцію, під час якої було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Це зробили за допомогою гострого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони України Євгена Єріна.

Він зазначив, що кожна операція є роботою багатьох людей. Це стосується планування, збору інформації, роботи з людьми. При цьому робота продовжується навіть після завершення операції.

"Я можу сказати з упевненістю: це не останній наш крок", - наголосив Єрін.

Він наголосив, що на відео, яке оприлюднило ГУР, можна помітити, що люди "певним гострим предметом" роблять отвір у газоході двигуна корабля.

"Я хотів би, щоб Балтійський флот, як і Чорноморський флот Росії, спав дуже неспокійно. І ми робимо для цього все можливе та іноді навіть неможливе", - додав представник ГУР.

Операція ГУР

Нагадаємо, 7 жовтня українська військова розвідка повідомила, що в Росії в результаті операції було знешкоджено корабель "Олександр Обухов".

Тральщик відправили на капітальний ремонт, оскільки в газоході двигуна було виявлено отвір.

При цьому ще у квітні під час української операції з ладу було виведено ракетний корабель Балтійського флоту РФ "Сєрпухов". На борту влаштували пожежу.

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