Як було знешкоджено російський корабель "Олександр Обухов": у ГУР розкрили деталі

Головне управління розвідки Міноборони України організувало операцію, під час якої було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Це зробили за допомогою гострого предмета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони України Євгена Єріна.
Він зазначив, що кожна операція є роботою багатьох людей. Це стосується планування, збору інформації, роботи з людьми. При цьому робота продовжується навіть після завершення операції.
"Я можу сказати з упевненістю: це не останній наш крок", - наголосив Єрін.
Він наголосив, що на відео, яке оприлюднило ГУР, можна помітити, що люди "певним гострим предметом" роблять отвір у газоході двигуна корабля.
"Я хотів би, щоб Балтійський флот, як і Чорноморський флот Росії, спав дуже неспокійно. І ми робимо для цього все можливе та іноді навіть неможливе", - додав представник ГУР.
Нагадаємо, 7 жовтня українська військова розвідка повідомила, що в Росії в результаті операції було знешкоджено корабель "Олександр Обухов".
Тральщик відправили на капітальний ремонт, оскільки в газоході двигуна було виявлено отвір.
При цьому ще у квітні під час української операції з ладу було виведено ракетний корабель Балтійського флоту РФ "Сєрпухов". На борту влаштували пожежу.
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