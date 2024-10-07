У ГУР показали відео, як вивели з ладу російський тральник "Олександр Обухов"

Українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель. Цього разу це тральник балтійського флоту "Олександр Обухов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

За даними розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Однак він зазнав важких пошкоджень - через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода.

"Тепер російський тральник став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою - пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - розповіли в ГУР.

Там також зауважили, що даний тральник у липні проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. Варто нагадати, що це вже не перший виведений з ладу російський тральник - у квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "Сєрпухов".

Що відомо про тральник "Олександр Обухов"

Тральник "Олександр Обухов" є російським базовим протимінним кораблем проєкту 12700 класу "Александрит". Він був введений в експлуатацію в грудні 2016 року та належить до Балтійського флоту ВМФ Росії.

Це судно відоме своєю конструкцією корпусу з монолітного склопластику, що робить його менш помітним для мін і підвищує довговічність. Довжина корабля становить 61 метр, а водотоннажність - приблизно 890 тонн. Його основна задача - виявлення та знешкодження мін на акваторії. Для цього "Олександр Обухов" оснащений сучасним гідроакустичним обладнанням та безпілотними підводними апаратами.

Корабель був першим у серії, а його розробку та будівництво продовжують у рамках програми модернізації російського ВМФ