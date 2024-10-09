Как был обезврежен российский корабль "Александр Обухов": в ГУР раскрыли детали

Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию, в ходе которой был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Это сделали при помощи острого предмета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Евгения Ерина.
Он отметил, что каждая операция является трудом многих людей. Это касается планирования, сбора информации, работы с людьми. При этом работа продолжается даже после завершения операции.
"Я могу сказать с уверенностью: это не последний наш шаг", - подчеркнул Ерин.
Он обратил внимание, что на видео, которое обнародовало ГУР, можно заметить, что люди "определенным острым предметом" делают отверстие в газоходе двигателя корабля.
"Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, как и Черноморский флот России, спал очень неспокойно. И мы делаем для этого все возможное и иногда даже невозможное", - добавил представитель ГУР.
Напомним, 7 октября украинская военная разведка сообщила, что в России в результате операции был обезврежен корабль "Александр Обухов".
Тральщик отправили на капитальный ремонт, поскольку в газоходе двигателя было обнаружено отверстие.
При этом еще в апреле в ходе украинской операции из строя был выведен ракетный корабль Балтийского флота РФ "Серпухов". На борту устроили пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.