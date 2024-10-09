Как был обезврежен российский корабль "Александр Обухов": в ГУР раскрыли детали

Он отметил, что каждая операция является трудом многих людей. Это касается планирования, сбора информации, работы с людьми. При этом работа продолжается даже после завершения операции.

"Я могу сказать с уверенностью: это не последний наш шаг", - подчеркнул Ерин.

Он обратил внимание, что на видео, которое обнародовало ГУР, можно заметить, что люди "определенным острым предметом" делают отверстие в газоходе двигателя корабля.

"Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, как и Черноморский флот России, спал очень неспокойно. И мы делаем для этого все возможное и иногда даже невозможное", - добавил представитель ГУР.