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Как был обезврежен российский корабль "Александр Обухов": в ГУР раскрыли детали

Иллюстративное фото: российский корабль "Александр Обухов" был обезврежен (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Иван Носальский

Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию, в ходе которой был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Это сделали при помощи острого предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Евгения Ерина.

Он отметил, что каждая операция является трудом многих людей. Это касается планирования, сбора информации, работы с людьми. При этом работа продолжается даже после завершения операции. 

"Я могу сказать с уверенностью: это не последний наш шаг", - подчеркнул Ерин.  

Он обратил внимание, что на видео, которое обнародовало ГУР, можно заметить, что люди "определенным острым предметом" делают отверстие в газоходе двигателя корабля. 

"Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, как и Черноморский флот России, спал очень неспокойно. И мы делаем для этого все возможное и иногда даже невозможное", - добавил представитель ГУР. 

Операция ГУР

Напомним, 7 октября украинская военная разведка сообщила, что в России в результате операции был обезврежен корабль "Александр Обухов".

Тральщик отправили на капитальный ремонт, поскольку в газоходе двигателя было обнаружено отверстие.

При этом еще в апреле в ходе украинской операции из строя был выведен ракетный корабль Балтийского флота РФ "Серпухов". На борту устроили пожар.

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