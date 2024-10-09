Як було знешкоджено російський корабель "Олександр Обухов": у ГУР розкрили деталі

Головне управління розвідки Міноборони України організувало операцію, під час якої було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Це зробили за допомогою гострого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони України Євгена Єріна.

Він зазначив, що кожна операція є роботою багатьох людей. Це стосується планування, збору інформації, роботи з людьми. При цьому робота продовжується навіть після завершення операції.

"Я можу сказати з упевненістю: це не останній наш крок", - наголосив Єрін.

Він наголосив, що на відео, яке оприлюднило ГУР, можна помітити, що люди "певним гострим предметом" роблять отвір у газоході двигуна корабля.

"Я хотів би, щоб Балтійський флот, як і Чорноморський флот Росії, спав дуже неспокійно. І ми робимо для цього все можливе та іноді навіть неможливе", - додав представник ГУР.