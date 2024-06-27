Як будуть діяти графіки відключення світла 28 червня: пояснення "Укренерго"

В Україні у п'ятницю, 28 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго", 28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то "Укренерго" буде повідомляти окремо.

Відключення світла в Україні

Навесні цього року під час масованих обстрілів Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. У зв’язку з цим у країні запроваджуються графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання.

Нещодавно стало відомо, що в Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями будуть визначені конкретні райони.

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