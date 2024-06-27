Как будут действовать графики отключения света 28 июня: объяснение "Укрэнерго"

В Украине в пятницу, 28 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По указанию "Укрэнерго", 28 июня графики отключений будут применяться на протяжении всех суток", - отмечается в сообщении.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Однако если к графикам будут применены изменения, то "Укрэнерго" будет сообщать отдельно.

Отключение света в Украине

Весной этого года в ходе массированных обстрелов Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. В этой связи в стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления.

Недавно стало известно, что в Украине планируется отменить отключение света на прифронтовых территориях. В ближайшие дни будут определены конкретные районы.

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