Як буде працювати метро в Києві на Новий рік: графік

Поїзди метро в Києві будуть курсувати за звичним графіком з 06:00 до 22:00.

Водночас в метрополітені наголосили, що через станції "Дніпро" та "Гідропарк" потяги слідують без зупинки.

Під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги всі наземні ділянки київського метрополітену зупиняються, а підземні станції продовжують працювати як укриття.

Під час комендантської години

Також громадянам нагадали про необхідність дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці.

Проте у разі повітряної тривоги під час комендантської години метро можна використовувати як укриття. В метрополітені розповіли як пройти на станції метро: