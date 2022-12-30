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Як буде працювати метро в Києві на Новий рік: графік

Фото: як буде працювати метро в період новорічних свят (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

На період новорічних свят графік метро в Києві змінюватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Поїзди метро в Києві будуть курсувати за звичним графіком з 06:00 до 22:00.

Водночас в метрополітені наголосили, що через станції "Дніпро" та "Гідропарк" потяги слідують без зупинки.

Під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги всі наземні ділянки київського метрополітену зупиняються, а підземні станції продовжують працювати як укриття.

Під час комендантської години

Також громадянам нагадали про необхідність дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці.

Проте у разі повітряної тривоги під час комендантської години метро можна використовувати як укриття. В метрополітені розповіли як пройти на станції метро:

  • при вході в метрополітен як укриття обов’язково треба мати документ-посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
  • уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу дві центральні станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", але вони працюють за скороченим графіком.

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КиївметроНовий рік