Як буде працювати метро в Києві на Новий рік: графік

На період новорічних свят графік метро в Києві змінюватися не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".
Поїзди метро в Києві будуть курсувати за звичним графіком з 06:00 до 22:00.
Водночас в метрополітені наголосили, що через станції "Дніпро" та "Гідропарк" потяги слідують без зупинки.
Під час повітряної тривоги всі наземні ділянки київського метрополітену зупиняються, а підземні станції продовжують працювати як укриття.
Також громадянам нагадали про необхідність дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці.
Проте у разі повітряної тривоги під час комендантської години метро можна використовувати як укриття. В метрополітені розповіли як пройти на станції метро:
Нагадаємо, у Києві відновили роботу дві центральні станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", але вони працюють за скороченим графіком.
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