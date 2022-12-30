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Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график

Фото: как будет работать метро в период новогодних праздников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В период новогодних праздников график метро в Киеве меняться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Поезда метро в Киеве будут курсировать по привычному графику с 06:00 до 22:00.

В то же время в метрополитене подчеркнули, что через станции "Днепр" и "Гидропарк" поезда следуют без остановки.

Во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги все наземные участки киевского метрополитена останавливаются, а подземные станции продолжают работать как укрытие.

Во время комендантского часа

Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице.

Однако в случае воздушной тревоги во время комендантского часа метро можно использовать как укрытие. В метрополитене рассказали, как пройти на станции метро:

  • при входе в метрополитен как укрытие обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
  • ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Напомним, в Киеве возобновили работу две центральные станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", но они работают по сокращенному графику.

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