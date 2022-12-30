Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график

В период новогодних праздников график метро в Киеве меняться не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Поезда метро в Киеве будут курсировать по привычному графику с 06:00 до 22:00.
В то же время в метрополитене подчеркнули, что через станции "Днепр" и "Гидропарк" поезда следуют без остановки.
Во время воздушной тревоги все наземные участки киевского метрополитена останавливаются, а подземные станции продолжают работать как укрытие.
Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице.
Однако в случае воздушной тревоги во время комендантского часа метро можно использовать как укрытие. В метрополитене рассказали, как пройти на станции метро:
Напомним, в Киеве возобновили работу две центральные станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", но они работают по сокращенному графику.
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