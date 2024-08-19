Як пенсіонерам за кордоном продовжувати отримувати пенсії: пояснення ПФУ

Пенсіонерам-переселенцям, щоб продовжувати отримувати пенсії, треба кожні 6 місяців проходити фізичну ідентифікацію. Це стосується і біженців за кордоном.

РБК-Україна розповідає, як можна пройти ідентифікацію з території іншої країни.

Як пройти ідентифікацію через пошту

ВПО, які перебувають в Україні, можуть пройти ідентифікацію особисто – під час візиту до сервісного центру Пенсійного фонду України чи відділення "Ощадбанку". Або через веб-портал електронних послуг ПФУ за допомогою "Дія.Підпис".

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він може пройти ідентифікацію через пошту. Спочатку треба отримати у консульстві чи посольстві України посвідчення про перебування в живих.

Потім направити поштою на адресу територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку, такі документи:

посвідчення про перебування в живих;

заяву про проходження ідентифікації (у довільній формі);

копію паспорта;

документи про отримання статусу тимчасового захисту (чи біженця);

документ про реєстрацію за кордоном (із перекладом).

Замість пошти можна надіслати скановані копії цих документів через веб-портал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП.

Третій спосіб пройти ідентифікацію для ВПО та пенсіонерів за кордоном – за допомогою відеоконференцзв'язку в територіальному органі ПФУ.

Фото: Документи можна надіслати поштою або через вебпортал електронних послуг ПФУ (gettyimages.com)

Як відбувається ідентифікація через відеодзвінок

Пенсіонери можуть подати заяву на проходження відеоідентифікації через контакт-центр ПФУ або веб-портал електронних послуг ПФУ. Можна обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один з додатків (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

Після цього буде призначена дата сеансу, про що пенсіонера повідомлять на адресу електронної пошти. Якщо призначений час не підходять заявнику, він може його перенести. Для цього треба надіслати звернення на електронну адресу з питань ідентифікації vio@pfu.gov.ua.

Відеоідентифікація може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів із дати звернення, але не пізніше 30 календарних днів.

Відеосеанс триватиме близько 20 хвилин. Під час відеодзвінка працівник Пенсійного фонду попросить пенсіонера:

назвати своє ім'я і персональні дані;

показати паспорт;

відповісти на кілька індивідуальних запитань.

Якщо пенсіонер зазначив свій номер платника податків на веб-порталі електронних послуг ПФУ, результат проходження ідентифікації надішлють в його особистий кабінет у розділ "Мої звернення". Дані про ідентифікацію зберігатимуться в електронній пенсійній справі.

Навіщо потрібно проходити ідентифікацію особи

Ідентифікація особи – це міжнародна практика, яка в Україні діє з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.

Ідентифікація потрібна, щоб перевірити, чи дійсно є людина, яка отримує кошти від держави, і чи виплати отримує той, кому вони були призначені. Ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців.

Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили фізичну ідентифікацію, коли зверталися особисто до банку для отриманням нової пластикової картки. Також ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, коли приносив пенсію.