Как пенсионерам за границей продолжать получать пенсии: объяснение ПФУ

Пенсионерам-переселенцам, чтобы продолжать получать пенсии, нужно каждые 6 месяцев проходить физическую идентификацию. Это касается и беженцев за границей.

РБК-Украина рассказывает, как можно пройти идентификацию с территории другой страны.

Как пройти идентификацию по почте

ВПЛ, которые находятся в Украине, могут пройти идентификацию лично – во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или отделение "Ощадбанка". Или через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью "Дія.Підпис".

Если пенсионер находится за границей, он может пройти идентификацию по почте. Сначала нужно получить в консульстве или посольстве Украины удостоверение о пребывании в живых.

Затем направить почтой по адресу территориального органа ПФУ, где пенсионер состоит на учете, следующие документы:

удостоверение о пребывании в живых;

заявление о прохождении идентификации (в произвольной форме);

копию паспорта;

документы о получении статуса временной защиты (или беженца);

документ о регистрации за границей (с переводом).

Вместо почты можно отправить сканированные копии этих документов через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.

Третий способ пройти идентификацию для ВПЛ и пенсионеров за рубежом – с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.

Фото: Документы можно отправить по почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ (gettyimages.com)

Как происходит идентификация по видеозвонку

Пенсионеры могут подать заявление о прохождении видеоидентификации через контакт-центр ПФУ или веб-портал электронных услуг ПФУ. Можно выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из приложений (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

После этого будет назначена дата сеанса, о чем пенсионеру сообщат по адресу электронной почты. Если назначенное время не подходит заявителю, он может его перенести. Для этого нужно отправить обращение на электронный адрес по вопросам идентификации vio@pfu.gov.ua.

Видеоидентификация может произойти не ранее чем через 10 рабочих дней с даты обращения, но не позднее 30 календарных дней.

Видеосеанс будет длиться около 20 минут. Во время видеозвонка работник Пенсионного фонда попросит пенсионера:

назвать свое имя и персональные данные;

показать паспорт;

ответить на несколько личных вопросов.

Если пенсионер указал свой номер налогоплательщика на веб-портале электронных услуг ПФУ, результат прохождения идентификации направят в его личный кабинет в раздел "Мои обращения". Данные об идентификации будут храниться в электронном пенсионном деле.

Зачем нужно проходить идентификацию личности

Идентификация личности – это международная практика, которая в Украине действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.

Идентификация необходима, чтобы проверить, действительно ли есть человек, который получает средства от государства, и получает ли выплаты тот, кому они были назначены. Идентификацию следует проходить каждые 6 месяцев.

Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили физическую идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.