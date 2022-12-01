Як Білорусь підтримуватиме РФ у війні та чи є загроза наступу: відповідь Генштабу

"На території Республіки Білорусь ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. З метою підтримання військ у готовності до застосування в чергове було продовжено термін перевірки бойової готовності сил Білорусі до 5 грудня", - розповів Громов.

За його словами, зараз на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів 1-ї танкової армії підрозділів Західного округу ЗС РФ.

"Надалі Білорусь продовжить брати участь в російській агресії проти нашої держави. Насамперед надаючи РФ свою територію та повітряний простір, а також запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів", - зазначив Громов.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що стане своєрідним "маркером" повторного російського вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Додамо, як розповів РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь росіяни наразі не мають достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

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