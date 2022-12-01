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Как Беларусь будет поддерживать РФ в войне и есть ли угроза наступления: ответ Генштаба

Фото: признаков повторного наступления со стороны Беларуси в Генштабе пока не видят (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Беларусь будет продолжать участвовать в российской войне против Украины, предоставляя агрессору свои территории и средства. Однако признаков наступления на северные территории с белорусской стороны пока не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"На территории Республики Беларусь признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС РБ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. С целью поддержания войск в готовности к применению в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности сил Беларуси до 5 декабря", - рассказал Громов.

По его словам, сейчас на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений 1-й танковой армии подразделений Западного округа ВС РФ.

"В дальнейшем Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против нашего государства. Прежде всего, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, а также запасы боеприпасов и материально-технических средств", - отметил Громов.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что станет своеобразным "маркером" повторного российского вторжения в Украину со стороны Белоруссии.

Добавим, как рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь россияне пока не имеют достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.

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БеларусьГенштаб ВСУВойна России против Украины