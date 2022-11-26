Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція від МОЗ
Фото: електрогенератори потрібно використовувати з дотриманням правил безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.
У міністерстві першочергово нагадують про заборону використання подібних електроприладів дітям. А також:
- Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
- Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
- Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.
- Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.
Нагадаємо, в Україну в період з 1 по 21 листопада 2022 року завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму майже 88 млн доларів.