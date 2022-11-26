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Как безопасно использовать электрогенераторы: инструкция Минздрава

Фото: электрогенераторы нужно использовать с соблюдением правил безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

В министерстве в первую очередь напоминают о запрете использования подобных электроприборов детям. А также:

  • Купите только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
  • Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
  • Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
  • Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
  • Установите в помещении детекторы угарного газа.
  • Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.

Напомним, в Украину в период с 1 по 21 ноября 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов на сумму около 88 млн долларов.

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