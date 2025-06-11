Як безпечно прибрати бітум з авто без полірування: перевірені способи

Влітку є кілька способів "прикрасити" своє авто чорними бітумними плямами та тонкою павутинкою асфальтової смоли. І так само є кілька способів позбутись цього "орнаменту".
Про кілька методів прибрати з фарби бітумні "нитки" і плями читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чорні смолисті речовини, що застосовуються у складі асфальту і під час дорожніх робіт, можуть проникати у шар лаку та фарби кузова. І позбутися цих слідів не завжди вдається навіть хімічними засобами чи глибоким поліруванням.
Зеленкувато-темні плями та дрібні "нитки", що залишаються після бітуму, стають особливо помітними на світлих автомобілях. Якщо їх не прибрати негайно, протягом кількох годин, вони можуть назавжди змінити вигляд кузова.
Зазвичай свіжі забруднення можна видалити спеціальними засобами або підручними речовинами. Проте, якщо смола залишалася на поверхні кілька годин, її агресивна основа може проникнути в лакофарбове покриття, залишивши зеленкувато-чорні або сіро-зелені сліди.
Фото: Проїхавши влітку місце ремонту дороги бажано незабаром зупинитись і роздивитись борти машини на предмет наявності бітуму (фото GettyImages)
Бітум дійсно може зіпсувати лак і фарбу на авто. Тому якщо ви мандруєте дорогами, які влітку часто ремонтують або які просто не відрізняються високою якістю, майте в багажнику препарат-антибітум, й велику м’яку серветку.
Інший спосіб боротьби з плямами - це попередня обробка кузова восковою поліроллю чи нанопрепаратом типу "рідке скло". Досвідчені автовласники наносять такий захист двічі на рік: перед зимовим і літнім сезоном. Віск створює захисний шар, який перешкоджає проникненню смол у структуру фарби.
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При підготовці статті були використані матеріали L`Automobile, Henkel та 3М.