Как безопасно убрать битум с авто без полировки: проверенные способы

Летом есть несколько способов "украсить" свое авто черными битумными пятнами и тонкой паутинкой асфальтовой смолы. И так же есть несколько способов избавиться от этого "орнамента".
О нескольких методах убрать с краски битумные "нити" и пятна читайте в материале РБК-Украина.
Черные смолистые вещества, применяемые в составе асфальта и во время дорожных работ, могут проникать в слой лака и краски кузова. И избавиться от этих следов не всегда удается даже химическими средствами или глубокой полировкой.
Зеленовато-темные пятна и мелкие "нити", остающиеся после битума, становятся особенно заметными на светлых автомобилях. Если их не убрать немедленно, в течение нескольких часов, они могут навсегда изменить вид кузова.
Обычно свежие загрязнения можно удалить специальными средствами или подручными веществами. Тем не менее, если смола оставалась на поверхности несколько часов, ее агрессивная основа может проникнуть в лакокрасочное покрытие, оставив зеленовато-черные или серо-зеленые следы.
Фото: Проехав летом место ремонта дороги желательно вскоре остановиться и рассмотреть борта машины на предмет наличия битума (фото GettyImages)
Битум действительно может испортить лак и краску на авто. Поэтому если вы путешествуете по дорогам, которые летом часто ремонтируют или которые просто не отличаются высоким качеством, имейте в багажнике препарат-антибитум, и большую мягкую салфетку.
Другой способ борьбы с пятнами - это предварительная обработка кузова восковой полиролью или нанопрепаратом типа "жидкое стекло". Опытные автовладельцы наносят такую защиту дважды в год: перед зимним и летним сезоном. Воск создает защитный слой, который препятствует проникновению смол в структуру краски.
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При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobile, Henkel и 3М.