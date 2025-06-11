Как безопасно убрать битум с авто без полировки: проверенные способы

Почему битум надо как можно быстрее убрать

Черные смолистые вещества, применяемые в составе асфальта и во время дорожных работ, могут проникать в слой лака и краски кузова. И избавиться от этих следов не всегда удается даже химическими средствами или глубокой полировкой.

Зеленовато-темные пятна и мелкие "нити", остающиеся после битума, становятся особенно заметными на светлых автомобилях. Если их не убрать немедленно, в течение нескольких часов, они могут навсегда изменить вид кузова.

Обычно свежие загрязнения можно удалить специальными средствами или подручными веществами. Тем не менее, если смола оставалась на поверхности несколько часов, ее агрессивная основа может проникнуть в лакокрасочное покрытие, оставив зеленовато-черные или серо-зеленые следы.

Как очистить машину от битума

Специальное жидкое средство . Оно может быть фирменное, в красивой упаковке, аэрозольное или с распылителем. Не худший эффект обычно имеют и отечественные бутылки с препаратами под условным названием "Антибитум". Разница - в удобстве тары и ароматах: фирменный пахнет конфетами, а наш керосином. Действовать надо согласно инструкции.

. Оно может быть фирменное, в красивой упаковке, аэрозольное или с распылителем. Не худший эффект обычно имеют и отечественные бутылки с препаратами под условным названием "Антибитум". Разница - в удобстве тары и ароматах: фирменный пахнет конфетами, а наш керосином. Действовать надо согласно инструкции. Горючее. Бензин и дизтопливо тоже являются растворителями. Разница будет, возможно, в худшей эффективности и в запахе. Технология в целом та же, что и у специальных жидких средств: сначала битум надо смочить для смягчения, затем - стирать пятна щедро смоченным веничком.

Бензин и дизтопливо тоже являются растворителями. Разница будет, возможно, в худшей эффективности и в запахе. Технология в целом та же, что и у специальных жидких средств: сначала битум надо смочить для смягчения, затем - стирать пятна щедро смоченным веничком. Подручные средства . Если битум уже несколько часов делает свое черное дело, въедаясь в лак, а найти специальный препарат вам не удается, загляните в ближайший хозяйственный магазин. Керосин, уайт-спирит, средство для очистки стекла и подобные слабые растворители тоже помогут вам.

. Если битум уже несколько часов делает свое черное дело, въедаясь в лак, а найти специальный препарат вам не удается, загляните в ближайший хозяйственный магазин. Керосин, уайт-спирит, средство для очистки стекла и подобные слабые растворители тоже помогут вам. Маргарин. В конце концов, спасительное средство, которое не даст битуму навсегда испортить лакокрасочное покрытие, найдется в ближайшем гастрономе. Обычный маргарин в целом может преодолеть свежие битумные следы (проверено автожурналистами РБК-Украина).

Фото: Проехав летом место ремонта дороги желательно вскоре остановиться и рассмотреть борта машины на предмет наличия битума (фото GettyImages)

Дополнительные советы по битумным пятнам

После проезда участка ремонтируемой дороги или участка черного, маслянистого на вид асфальта, стоит остановиться. И потратить три минуты, чтобы проверить состояние лакокрасочного покрытия в зоне колесных арок, порогов, дверей, а также переднего бампера.

Будьте осторожны, чтобы в приступе усердия не поцарапать поверхность машины. Избегайте жестких губок, грязных тканей и абразивных веществ. Акцентируем конкретно: после применения обратной стороны кухонной мочалки машину придется полировать.

Вывод

Битум действительно может испортить лак и краску на авто. Поэтому если вы путешествуете по дорогам, которые летом часто ремонтируют или которые просто не отличаются высоким качеством, имейте в багажнике препарат-антибитум, и большую мягкую салфетку.

Другой способ борьбы с пятнами - это предварительная обработка кузова восковой полиролью или нанопрепаратом типа "жидкое стекло". Опытные автовладельцы наносят такую защиту дважды в год: перед зимним и летним сезоном. Воск создает защитный слой, который препятствует проникновению смол в структуру краски.