Як безпечно повернутися додому після деокупації: вказівки від ДСНС

Для безпечного повернення додому після деокупації необхідно дочекатися дозволу від відповідних органів. У іншому разі необхідно дотримуватися низки вказівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
Рятувальники звертають увагу, що є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.
"Це - підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог - саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Як пояснюють в ДСНС, якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно:
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА попередив, попри успішний контрнаступ українських бійців на півдні, цивільним поки що зарано повертатися до своїх населених пунктів.
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