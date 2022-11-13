Как безопасно вернуться домой после деоккупации: указания от ГСЧС

Для безопасного возвращения домой после деоккупации необходимо дождаться разрешения соответствующих органов. В противном случае необходимо придерживаться ряда указаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.
Спасатели обращают внимание, что есть множество примеров, когда враг миновал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.
"Это - коварно, жестоко и противоречит любым законам. Но наш враг - именно такой. Так что осторожность должна быть прежде всего. Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как объясняют в ГСЧС, если вы уже решили возвращаться в освобожденный город или поселок в свой дом, то вам необходимо:
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА предупредил, несмотря на успешное контрнаступление украинских бойцов на юге, гражданским пока рано возвращаться в свои населенные пункты.
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