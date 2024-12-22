Як безпечно повернутися на деокуповані території: пояснення ДСНС

Після звільнення територій бажання якомога швидше повернутись додому є цілком природним. Однак важливо пам’ятати, що така поспішність може бути небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На жаль, є чимало прикладів, коли окупанти залишали після себе заміновані житлові будинки, приватні автомобілі та навіть тіла загиблих. Це жорстокі та підступні дії, що порушують всі можливі закони та правила ведення війни. Але саме такою є тактика ворога. Тому в першу чергу потрібно подбати про свою безпеку і діяти обережно.

Перш ніж повертатися до звільненого населеного пункту, необхідно дочекатися офіційного дозволу від місцевої влади. Фахівці піротехнічних підрозділів ДСНС повинні провести обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Якщо все ж вирішили повернутися додому, дотримуйтеся наступного порядку: