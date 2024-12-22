Как безопасно вернуться на деоккупированные территории: объяснение ГСЧС

После освобождения территорий желание как можно скорее вернуться домой вполне естественно. Однако важно помнить, что такая поспешность может быть опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

К сожалению, есть немало примеров, когда оккупанты оставляли после себя заминированные жилые дома, частные автомобили и даже тела погибших. Это жестокие и коварные действия, нарушающие все возможные законы и правила ведения войны. Но именно такова тактика врага. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности и действовать осторожно.

Прежде чем возвращаться в освобожденный населенный пункт, необходимо дождаться официального разрешения от местных властей. Специалисты пиротехнических подразделений ГСЧС должны провести обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

Если все же решили вернуться домой, придерживайтесь следующего порядка: