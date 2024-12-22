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Как безопасно вернуться на деоккупированные территории: объяснение ГСЧС

Воскресенье 22 декабря 2024 15:41
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Как безопасно вернуться на деоккупированные территории: объяснение ГСЧС Иллюстративное фото: в ГСЧС объяснили, как безопасно вернуться на деоккупированные территории (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После освобождения территорий желание как можно скорее вернуться домой вполне естественно. Однако важно помнить, что такая поспешность может быть опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

К сожалению, есть немало примеров, когда оккупанты оставляли после себя заминированные жилые дома, частные автомобили и даже тела погибших. Это жестокие и коварные действия, нарушающие все возможные законы и правила ведения войны. Но именно такова тактика врага. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности и действовать осторожно.

Прежде чем возвращаться в освобожденный населенный пункт, необходимо дождаться официального разрешения от местных властей. Специалисты пиротехнических подразделений ГСЧС должны провести обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

Если все же решили вернуться домой, придерживайтесь следующего порядка:

  • свяжитесь с местными органами власти. Выясните, проводилось ли обследование вашего дома и прилегающей территории на предмет опасностей;

  • подайте заявку на проверку. В случае отсутствия информации об обследовании вашего жилья, обратитесь к специалистам ГСЧС. Для этого можно позвонить на номер экстренной службы 101 или воспользоваться мобильным приложением "Разминирование Украины".

Напомним, РБК-Украина писало о том, как действовать в результате обнаружения взрывоопасных предметов.

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