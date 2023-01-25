Як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів: пояснення Мінреінтеграції

Під час безкоштовної евакуації з небезпечних регіонів важливо не потрапити на гачок до аферистів. Для цього необхідно звернутись за допомогою до місцевих органів влади та волонтерських організацій, які з ними співпрацюють.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Зазначається, що під час спроби евакуюватись аферисти просять перерахувати передплату на свої картки, однак після оплати ігнорують свої зобов’язання і зникають.
Аби повідомити про бажання евакуюватися необхідно звернутися за телефоном ОВА:
Також можна звернутись до волонтерської організації Help People за телефоном (093) 696-97-88.
Необхідно звернутись за номером гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave (093) 177-64-58.
Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутись на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.
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