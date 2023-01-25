Як безкоштовно евакуюватись з небезпечних регіонів: пояснення Мінреінтеграції

Зазначається, що під час спроби евакуюватись аферисти просять перерахувати передплату на свої картки, однак після оплати ігнорують свої зобов’язання і зникають.

Херсонська область

Аби повідомити про бажання евакуюватися необхідно звернутися за телефоном ОВА:

0 800 330 951;

(091) 481-78-45;

Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером (093) 011-95-96.

Також можна звернутись до волонтерської організації Help People за телефоном (093) 696-97-88.

Харківська область

Необхідно звернутись за номером гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave (093) 177-64-58.

Запорізька область

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутись на гарячу лінію ОВА за телефоном 0 800 503 508.