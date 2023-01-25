Как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов: объяснение Минреинтеграции

Отмечается, что при попытке эвакуироваться аферисты просят перечислить предоплату на свои карты, однако после оплаты игнорируют свои обязательства и исчезают.

Херсонская область

Чтобы сообщить о желании эвакуироваться, необходимо обратиться по телефону ОВА:

0 800 330 951;

(091) 481-78-45;

Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру (093) 011-95-96.

Также можно обратиться в волонтерскую организацию Help People по телефону (093) 696-97-88.

Харьковская область

Необходимо обратиться за номером горячей линии волонтерской организации Helping to Leave (093) 177-64-58.

Запорожская область

Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию ОВА по телефону 0800503508.