Как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов: объяснение Минреинтеграции

Во время бесплатной эвакуации из опасных регионов важно не попасть на крючок к аферистам. Для этого необходимо обратиться за помощью в местные органы власти и волонтерские организации, которые с ними сотрудничают.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Отмечается, что при попытке эвакуироваться аферисты просят перечислить предоплату на свои карты, однако после оплаты игнорируют свои обязательства и исчезают.
Чтобы сообщить о желании эвакуироваться, необходимо обратиться по телефону ОВА:
Также можно обратиться в волонтерскую организацию Help People по телефону (093) 696-97-88.
Необходимо обратиться за номером горячей линии волонтерской организации Helping to Leave (093) 177-64-58.
Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию ОВА по телефону 0800503508.
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