Як банки готуються до зими та які послуги будуть доступні у разі блекаутів: відповідь НБУ

"Ми не знаємо, якими будуть дії ворога, але прагнемо бути готовими до всього, що може статися", - сказав він.

За його словами, минулого року НБУ вимагав від банків не менше третини відділень зробити базовими чи опорними. Головна ідея полягала в тому, що навіть за умов тривалої відсутності електроенергії ці відділення повинні працювати та надавати базові банківські послуги. Тому у відділенні має бути резервне джерело енергії, зарезервовані канали зв'язку від кількох операторів.

"Банки мають забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем та каналів зв'язку у разі відсутності основного електроживлення на строк до семи діб, а також роботу відділень - до трьох діб. Особливу увагу необхідно приділяти збереженню копій даних у такі періоди. І загалом не повинна порушуватися робота систем електронних платежів та обігу готівки", - сказав він.

Як зазначив Шабан, банківська система успішно пройшла практичні випробування минулої осені та зими. "Досвід є, технічна готовність збереглася. Наприкінці серпня ми зустрілися з керівниками банків та нагадали їм про важливість підготовки до можливих загроз. Попросили актуалізувати договори із постачальниками послуг, перевірити готовність обладнання та персоналу до роботи у надзвичайних умовах, оновити протоколи їхніх дій", - повідомив заступник голови НБУ.

Шабан розповів, що зараз у мережу Power Banking входять близько 2360 відділень у понад 380 населених пунктах на всій контрольованій території України. Це понад 53% від загальної чисельності працюючих відділень. Три чверті (75%) цієї мережі припадає на відділення системно важливих банків (їх нині 15).

Мережа Power Banking

Нагадаємо, системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - Power Banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.