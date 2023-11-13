Как банки готовятся к зиме и какие услуги будут доступны в случае блекаутов: ответ НБУ

"Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может произойти", - сказал он.

По его словам, в прошлом году НБУ потребовал от банков не менее трети отделений сделать базовыми или опорными. Главная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроэнергии эти отделения должны работать и предоставлять базовые банковские услуги. Поэтому в отделении должен находиться резервный источник энергии, зарезервированы каналы связи от нескольких операторов.

"Банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а также работу отделений - до трех суток. Особое внимание необходимо уделять сохранению копий данных в такие периоды. И в целом не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных денег", - сказал он.

Как отметил Шабан, банковская система успешно прошла практические испытания минувшей осенью и зимой. "Опыт есть, техническая готовность сохранилась. В конце августа мы встретились с руководителями банков и напомнили им о важности подготовки к возможным угрозам. Попросили актуализировать договоры с поставщиками услуг, проверить готовность оборудования и персонала к работе в чрезвычайных условиях, обновить протоколы их действий", - сообщил замглавы НБУ.

Шабан рассказал, что сейчас в сеть Power Banking входят около 2360 отделений более чем в 380 населенных пунктах на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).

Сеть Power Banking

Напомним, системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – Power Banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Кроме того, в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.