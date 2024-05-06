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Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: затримано групу агентів РФ

Україна, Понеділок 06 травня 2024 10:45
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Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: затримано групу агентів РФ Фото: СБУ затримала групу російських агентів (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, агентурна група ФСБ готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

"Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів", - інформують в СБУ.

Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Залучили двох зрадників

Російська спецслужба для цього залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

Служба безпеки своєчасно викрила зрадників, завдяки чому їх вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Оголошення підозри та ймовірний термін

Слідчі повідомили затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Фото: затримання агентів РФ та виявлені докази співпраці зрадників з ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує групи агентів РФ

Нагадаємо, раніше в Харківі затримали двох зрадників, які працювали на розвідку РФ. Вони намагалися навести на позицію українських військ російські авіабомби.

Також нещодавно правоохоронці затримали у Києві групу проросійських хакерів. Вони створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.

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