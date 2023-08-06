Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту

У разі відсутності документа про повну загальну середню освіту вступнику із тимчасово окупованої території необхідно спочатку скласти державну підсумкову атестацію як екстерн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: "Крим - Україна" або "Донбас - Україна". Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи". - пише пресслужба.
Зокрема ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.
Після цього абітурієнт повинен надати до освітнього центру документи, серед яких:
Зазначається, що документи можна подати й онлайн. Для цього необхідно надіслати їх електронну адресу обраного освітнього центру.
Вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи:
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