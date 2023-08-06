Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту

"Для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: "Крим - Україна" або "Донбас - Україна". Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи". - пише пресслужба.

Зокрема ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.

Після цього абітурієнт повинен надати до освітнього центру документи, серед яких:

заява на вступ;

сертифікат ЗНО 2020-2021 або НМТ;

довідка про взяття на облік ВПО;

документ, що посвідчує особу (за відсутності – свідоцтво про народження);

4 кольорова фотокартка розміром 3х4 см;

довідка про успішне проходження державної атестації.

Зазначається, що документи можна подати й онлайн. Для цього необхідно надіслати їх електронну адресу обраного освітнього центру.

Вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи: