RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании

Фото: Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергей Пышкин

В случае отсутствия документа о полном общем среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала сдать государственную итоговую аттестацию как экстерн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым - Украина" или "Донбасс - Украина". Они созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу". - пишет пресс-служба.

В частности ГИА можно сдать и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:

  • заявление на поступление;
  • сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;
  • справка о взятии на учет ВПЛ;
  • документ, удостоверяющий личность (при отсутствии - свидетельство о рождении);
  • 4 цветная фотография размером 3х4 см;
  • справка об успешном прохождении государственной аттестации.

Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.

Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:

  • с 19 по 31 июля (зачисление в бюджет);
  • до 23 сентября (зачисление на контракт).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виші