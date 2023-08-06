Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании

В случае отсутствия документа о полном общем среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала сдать государственную итоговую аттестацию как экстерн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым - Украина" или "Донбасс - Украина". Они созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу". - пишет пресс-служба.
В частности ГИА можно сдать и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.
После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:
Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.
Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:
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