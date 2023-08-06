Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании

"Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым - Украина" или "Донбасс - Украина". Они созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу". - пишет пресс-служба.

В частности ГИА можно сдать и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:

заявление на поступление;

сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;

справка о взятии на учет ВПЛ;

документ, удостоверяющий личность (при отсутствии - свидетельство о рождении);

4 цветная фотография размером 3х4 см;

справка об успешном прохождении государственной аттестации.

Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.

Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа: