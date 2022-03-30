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JYSK полностью выходит с рынка России

Фото: JYSK полностью выходит из рынка России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. До этого все магазины компании с 3 марта были закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Яна Бега заявил, что у компании в России был отличный старт, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".

Указано, что начиная с 31 марта, магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того, как товары будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда.

"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия", - добавляют в сообщении.

Отметим, что ранее мебельный гигант IKEA заявил о прекращении работы на территории РФ. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины.

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