JYSK повністю виходить з ринку Росії

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Яна Бега заявив, що у команії в Росії був відмінний старт, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".

Вказано, що починаючи з 31 березня, магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини будуть закриються назавжди.

"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття", - додають в повідомленні.

Зазначимо, що до цього меблевий гігант IKEA заявив про припинення роботи на території РФ. Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення окупанта на територію України.

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