JPMorgan рекомендовал воздержаться от инвестиций в российский рубль

Стратеги JPMorgan Chase & Co. больше не рекомендуют клиентам ставить на укрепление российского рубля. Они ссылаются на высокую неопределенность в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Наши существующие долгосрочные рекомендации стали несостоятельными. Мы не можем с высокой уверенностью отвергать негативные сценарии", - написали стратеги.

Рубль принял на себя основной удар, поскольку инвесторы пересмотрели свои взгляды. В этом месяце он потерял более 5%, больше всего среди развивающихся рынков, отслеживаемых Bloomberg. Его быстрое обесценивание побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты для своего фонда благосостояния, чтобы избежать дополнительного давления на российскую валюту.

Кроме того, США приводят в повышенную боевую готовность дополнительные войска для возможного развертывания для поддержки сил НАТО в Восточной Европе, поскольку российские войска скапливаются у границы с Украиной. Администрация президента Джо Байдена неоднократно заявляла, что США ответят на вторжение жесткими экономическими санкциями, но не отправят войска в Украину.

Рубль недооценен на 13%, а 10-летние суверенные облигации в местной валюте (ОФЗ) дешевле более чем на 100 базисных пунктов, пишут аналитики JPMorgan. Доходность эталонных облигаций во вторник составила 9,70%, увеличившись более чем на процентный пункт по сравнению с концом прошлого года. Министерство финансов РФ приостановило свой очередной еженедельный аукцион из-за волатильности.