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JPMorgan рекомендував утриматися від інвестицій в російський рубль

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Україна, Середа 26 січня 2022 15:59
JPMorgan рекомендував утриматися від інвестицій в російський рубль Фото: клієнтам JPMorgan рекомендували утриматися від інвестицій в рубль (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Олександр Білоус

Стратеги JPMorgan Chase & Co. більше не рекомендують клієнтам ставити на зміцнення російського рубля. Вони посилаються на високу невизначеність у зв'язку з наростанням напруженості навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наші існуючі довгострокові рекомендації стали неспроможними. Ми не можемо з високою впевненістю відкидати негативні сценарії", - написали стратеги.

Рубль прийняв на себе основний удар, оскільки інвестори переглянули свої погляди. Цього місяця він втратив більше 5%, найбільше серед ринків, що розвиваються, відстежуваних Bloomberg. Його швидке знецінення спонукало центральний банк припинити регулярні покупки іноземної валюти для свого фонду добробуту, щоб уникнути додаткового тиску на російську валюту.

Крім того, США приводять у підвищену бойову готовність додаткові війська для можливого розгортання для підтримки сил НАТО в Східній Європі, оскільки російські війська скупчуються біля кордону з Україною. Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово заявляла, що США дадуть відповідь на вторгнення жорсткими економічними санкціями, але не відправлять війська в Україну.

Рубль недооцінений на 13%, а 10-річні суверенні облігації в місцевій валюті (ОФЗ) дешевше більш ніж на 100 базисних пунктів, пишуть аналітики JPMorgan. Прибутковість еталонних облігацій у вівторок склала 9,70%, збільшившись більш ніж на процентний пункт в порівнянні з кінцем минулого року. Міністерство фінансів РФ призупинило свій черговий щотижневий аукціон через волатильність.

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