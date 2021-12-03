JP Morgan прогнозирует подорожание нефти до 150 долларов

"Поскольку выявлен реальный объемный потенциал группы ОПЕК+, это должно привести к увеличению премии за риск к ценам на нефть", - говорится в сообщении JP Morgan Global Equity Research.

Банк прогнозирует, что в 2022-2023 годах мировой спрос на нефть достигнет 99,8-101,5 миллиона баррелей в сутки.

Нефть марки Brent 3 декабря выросла на 2,9%, до 71,7 долларов за баррель к 10:45 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала на 2,9%, до 68,4 долларов за баррель.