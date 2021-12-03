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JP Morgan прогнозує подорожчання нафти до 150 доларів

Автор: Олександр Білоус

Найбільший американський банк JP Morgan прогнозує, що ціни на нафту перевищать 125 доларів за барель в наступному році і 150 доларів в 2023 році. Це відбудеться через брак виробничих потужностей для видобутку в країнах ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Оскільки виявлено реальний об'ємний потенціал групи ОПЕК+, це має призвести до збільшення премії за ризик до цін на нафту", - йдеться в повідомленні JP Morgan Global Equity Research.

Банк прогнозує, що в 2022-2023 роках світовий попит на нафту досягне 99,8-101,5 мільйона барелів на добу.

Нафта марки Brent 3 грудня зросла на 2,9%, до 71,7 доларів за барель до 10:45 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 2,9%, до 68,4 доларів за барель.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею - і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції.

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Нафта