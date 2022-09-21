James Webb вперше зробив детальні фотографії Марсу

Телескоп сфотографував Марс перебуваючи на відстані у близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі у другій точці Лагранжа.

На фотографії зображена область східної півкулі планети на двох різних довжинах хвиль або кольорах інфрачервоного світла. Можна роздивитись деталі поверхні, так само як їх видно з орбіти. На цьому зображені відзначаються кратер Гюйгенса й рівнина Еллада.

Наразі ж північна частина півкулі отримує найменшу кількість світла та переживає зиму в цю пору року.

Фото: телескоп James Webb (esawebb.org)