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James Webb вперше зробив детальні фотографії Марсу

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп James Webb вперше сфотографував поверхню червоної планети. Кадр було зроблено завдяки камері NIRCam у ближньому інфрачервоному діапазоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Телескоп сфотографував Марс перебуваючи на відстані у близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі у другій точці Лагранжа.

На фотографії зображена область східної півкулі планети на двох різних довжинах хвиль або кольорах інфрачервоного світла. Можна роздивитись деталі поверхні, так само як їх видно з орбіти. На цьому зображені відзначаються кратер Гюйгенса й рівнина Еллада.

Наразі ж північна частина півкулі отримує найменшу кількість світла та переживає зиму в цю пору року.

Фото: телескоп James Webb (esawebb.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що James Webb нещодавно зробив унікальний кадр на якому зобразив галактичну туманність NGC 2070 "Тарантул", яка розташована на відстані 161 000 світлових років від Землі.

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Марс