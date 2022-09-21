James Webb впервые сделал подробные фотографии Марса
Космический телескоп James Webb впервые запечатлел поверхность красной планеты. Кадр был сделан благодаря камере NIRCam в близком инфракрасном диапазоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.
Телескоп сфотографировал Марс находясь на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли во второй точке Лагранжа.
На фотографии изображена область восточного полушария планеты на двух разных длинах волн или цветах инфракрасного света. Можно рассмотреть детали поверхности, так же как они видны с орбиты. На этом изображении отмечаются кратер Гюйгенса и равнина Эллада.
Северная часть полушария получает наименьшее количество света и переживает зиму в это время года.
Фото: телескоп James Webb (esawebb.org)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что James Webb недавно сделал уникальный кадр на котором изобразил галактическую туманность NGC 2070 "Тарантул", расположенную в 161 000 световых лет от Земли.
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