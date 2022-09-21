James Webb впервые сделал подробные фотографии Марса

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Телескоп сфотографировал Марс находясь на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли во второй точке Лагранжа.

На фотографии изображена область восточного полушария планеты на двух разных длинах волн или цветах инфракрасного света. Можно рассмотреть детали поверхности, так же как они видны с орбиты. На этом изображении отмечаются кратер Гюйгенса и равнина Эллада.

Северная часть полушария получает наименьшее количество света и переживает зиму в это время года.

Фото: телескоп James Webb (esawebb.org)