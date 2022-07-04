На Изюмском направлении ВСУ взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии

Информацию об этом также сообщили в волонтерском фонде "Вернись живым".

По словам волонтеров, огонь по противнику корректировали из коптера, который украинские защитники получили от команды фонда.

"Хорошо горит БК оккупантов. На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии. Огонь по противнику корректировали из коптера, который передал украинским бойцам наш Фонд. И это - единственный салют, на который могут рассчитывать рашисты", - говорится в сообщении.