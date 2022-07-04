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На Ізюмському напрямку ЗСУ підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії

Фото: ЗСУ підірвали російські склади з боєкомплектами (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Ізюмському напрямку бійці Збройних сил України підірвали склади з боєкомплектами артилерії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Інформацію про це також повідомили у волонтерському фонді "Повернись живим".

За словами волонтерів, вогонь по противнику коригували з коптера, який українські захисники отримали від команди фонду.

"Гарно горить БК окупантів. На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії. Вогонь по противнику коригували з коптера, який передав українським бійцям наш Фонд. І це - єдиний салют, на який можуть розраховувати рашисти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку.

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