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Под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО, которая эффективнее "Града" в 3 раза

Фото: РСЗО "Торнадо-Г" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Изюме украинские военные получили новый "трофей" - российский РСЗО "Торнадо-Г".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ЗСУ.

"Интересный трофейный экземпляр из г. Изюм, кацапский РСЗО "Торнадо-Г", - говорится в сообщении.

Что известно о "Торнадо-Г"

  • это глубокая модернизация БМ-21 "Град", имеющая большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню;
  • отличия "Торнадо-Г" от РСЗО "Град" заключаются в уменьшении обслуживания до 2-х человек, сокращении времени развертывания на позиции и ведении огня без топогеодезической подготовки;
  • по эффективности "Торнадо-Г" превосходит "Град" в 2,5-3 раза.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.

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