Под Изюмом ВСУ присвоили российскую РСЗО, которая эффективнее "Града" в 3 раза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ЗСУ .

Что известно о "Торнадо-Г"

"Интересный трофейный экземпляр из г. Изюм, кацапский РСЗО "Торнадо-Г", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.

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