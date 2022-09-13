Під Ізюмом ЗСУ привласнили російську РСЗВ, яка ефективніша "Града" в 3 рази

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Цікавий трофейний екземпляр з м. Ізюм, кацапська РСЗВ "Торнадо-Г", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 53 300 солдатів.

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