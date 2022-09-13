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Під Ізюмом ЗСУ привласнили російську РСЗВ, яка ефективніша "Града" в 3 рази

Фото: РСЗВ "Торнадо-Г" (рос ЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Ізюмі українські військові здобули новий "трофей" - російську РСЗВ "Торнадо-Г".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Цікавий трофейний екземпляр з м. Ізюм, кацапська РСЗВ "Торнадо-Г", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Торнадо-Г"

  • це глибока модернізація БМ-21 "Град", має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню;
  • відмінності "Торнадо-Г" від РСЗВ "Град" полягають у зменшенні обслуги до 2-х осіб, скороченні часу розгортання на позиції та веденні вогню без топогеодезичної підготовки
  • за ефективністю "Торнадо-Г" перевершує "Град" у 2,5-3 рази.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 53 300 солдатів.

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