Під Ізюмом збитий російський ударний вертоліт Ка-52
Українські військові зі складу 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про знищення "Алігатора" підтвердила розвідка", - йдеться в повідомленні 93-ї бригади.
Військовослужбовці також зазначили, що ворожі вертольоти закидали українські позиції некерованими авіаційними ракетами. І один з них незабаром вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".
Раньше Міністерство оборони опублікувало відео бойових польотів українських вертольотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.
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