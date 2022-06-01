Під Ізюмом збитий російський ударний вертоліт Ка-52

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про знищення "Алігатора" підтвердила розвідка", - йдеться в повідомленні 93-ї бригади.

Військовослужбовці також зазначили, що ворожі вертольоти закидали українські позиції некерованими авіаційними ракетами. І один з них незабаром вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".