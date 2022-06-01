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Під Ізюмом збитий російський ударний вертоліт Ка-52

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Київ, Середа 01 червня 2022 01:49
Під Ізюмом збитий російський ударний вертоліт Ка-52 Вертоліт Ка-52 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Українські військові зі складу 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про знищення "Алігатора" підтвердила розвідка", - йдеться в повідомленні 93-ї бригади.

Військовослужбовці також зазначили, що ворожі вертольоти закидали українські позиції некерованими авіаційними ракетами. І один з них незабаром вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Раньше Міністерство оборони опублікувало відео бойових польотів українських вертольотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.

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