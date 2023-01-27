В Ізюмі затримали трьох "поліцейських", які під час окупації міста працювали на РФ

Під час окупації Ізюма (Харківська область) троє місцевих мешканців стали "поліцейськими" та допомагали РФ. Після деокупації міста їх було виявлено та затримано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу - "Ізюмського відділення поліції УВС ВЦА Харківської області", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що колаборанти обійняли однойменну посаду та стали так званими "оперуповноваженими карного розшуку". Підозрювані приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали "протоколи" оглядів місць подій.
Чоловіків було затримано, їм оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.
Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.
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