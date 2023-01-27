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В Ізюмі затримали трьох "поліцейських", які під час окупації міста працювали на РФ

Фото: В Ізюмі затримали трьох "поліцейських", які під час окупації міста працювали на РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації Ізюма (Харківська область) троє місцевих мешканців стали "поліцейськими" та допомагали РФ. Після деокупації міста їх було виявлено та затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу - "Ізюмського відділення поліції УВС ВЦА Харківської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що колаборанти обійняли однойменну посаду та стали так званими "оперуповноваженими карного розшуку". Підозрювані приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали "протоколи" оглядів місць подій.

Чоловіків було затримано, їм оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

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