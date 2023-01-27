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В Изюме задержаны трое "полицейских", которые во время оккупации города работали на РФ

Фото: В Изюме задержаны трое "полицейских", которые во время оккупации города работали на РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации Изюма (Харьковская область) три местных жителя стали "полицейскими" и помогали РФ. После деоккупации города они были обнаружены и задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Три мужчины добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган - "Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что коллаборанты заняли одноименную должность и стали так называемыми "оперуполномоченными уголовного розыска". Подозреваемые принимали заявления от местных жителей, отбирали объяснения у свидетелей, составляли "протоколы" осмотров мест событий.

Мужчины были задержаны, им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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