В Ізюмі на тлі атаки дронів пролунали вибухи

За даними МВА, станом на 23:29 над містом було чути звуки безпілотників. Пізніше, через кілька хвилин, в місті пролунало кілька вибухів.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ теж писали, що фіксували за сході Харківської області дрони. Вони рухалися курсом на захід.

Наразі інформації щодо наслідків атаки немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської областей.