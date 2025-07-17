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В Изюме на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Фото: информации о последствиях атаки пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 17 июля, в Изюме Харьковской области была слышна серия взрывов. Над городом фиксировали ударные беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской городской военной администрации.

По данным МВА, по состоянию на 23:29 над городом были слышны звуки беспилотников. Позже, через несколько минут, в городе прозвучало несколько взрывов.

Накануне Воздушные силы ВСУ тоже писали, что фиксировали за востоке Харьковской области дроны. Они двигались курсом на запад.

Сейчас информации о последствиях атаки нет.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської областей.

Обстрел Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область дронами, артиллерией, авиабомбами и ракетами.

Например, в город Купянск в результате вражеских атак - разрушено уже 95% инфраструктуры.

"В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод", - сообщил вчера начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

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ИзюмХарьковВойна в Украине