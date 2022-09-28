В Ізюмі розпочалась евакуація цивільних на зимовий період: подробиці

"Напередодні холодів значна частина мешканців Ізюмської громади залишилися без даху над головою. Більшість будинків зруйновані настільки, що їх, на жаль, неможливо підготувати до опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Міська влада організовує безкоштовну евакуацію всіх бажаючих, з подальшим розселенням в Харківській, Полтавській та інших областях України.

За словами депутата, це тимчасова міра. Саме тому місцевих закликають скористатись цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста.