В Изюме из-за российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки, - заммэра

Он отметил, что обстрелы со стороны войск РФ носило совершенно варварский и хаотический характер.

"Началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки за сутки... Непонятно, какой там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина…" - говорит заместитель городского головы.

Характер разрушений зданий был очень серьезным: "складывались" целые подъезды, от школ оставались только стены и остатки "коробки". Так, в Изюме уничтожено около 80% жилой застройки, сказал Мацокин.

По подсчетам городских властей, в Изюме и селах под городом заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

Также Мацокин рассказал о высокой вероятности, что некоторых людей во время обстрелов завалило в подвале и граждане там были похоронены заживо.

"Окончательной информации нет, но россияне не допустят туда никого. Это преступления против человечности, нарушение всех гуманитарных правил, которые вообще существуют в мире", - сказал он.