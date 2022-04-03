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В Ізюмі через російські обстріли знищено близько 80% житлової забудови, - заступник мера

Фото: наслідки ворожого обстрілу в Ізюмі (facebook.com/volodymyr.matsokin)
Автор: Володимир Костирін

Ізюм зазнавав інтенсивних ворожих обстрілів від 6 березня, і в місті в результаті ракетних ударів і бомбардувань знищено близько 80% житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна агентству "Укрінформ".

Він зазначив, що обстріли з боку військ РФ носило абсолютно варварський і хаотичний характер.

"Почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося добу за добу... Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина… " - каже заступник міського голови.

Характер руйнувань будівель був дуже серйозним: "складалися" цілі під'їзди, від шкіл залишалися тільки стіни і залишки "коробки". Так, в Ізюмі знищено близько 80% житлової забудови, сказав Мацокін.

За підрахунками міської влади, в Ізюмі та селах під містом заблоковані і потребують гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч людей.

Також Мацокін розповів про високу ймовірність, що деяких людей під час обстрілів завалило в підвалі й громадяни там були поховані живцем.

"Остаточної інформації немає, але росіяни не допустять туди нікого. Це злочини проти людяності, порушення всіх гуманітарних правил, які взагалі існують у світі", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня російські окупанти встановили контроль над Ізюмом, а до повної блокади міста загарбниками призвели дії місцевих зрадників.

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